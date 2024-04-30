О нас

Дохинская декларация: Страны ЛАГ и ЦА поддержали процесс нормализации между Баку и Ереваном

Дохинская декларация: Страны ЛАГ и ЦА поддержали процесс нормализации между Баку и Ереваном По итогам 3-го заседания Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" принята Дохинская декларация.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 15:06
Дохинская декларация: Страны ЛАГ и ЦА поддержали процесс нормализации между Баку и Ереваном

По итогам 3-го заседания Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" принята Дохинская декларация.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно документу, участники заседания поддерживают процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и призывают к скорейшему заключению мирного договора между двумя странами. Также подчеркнута важность договоренностей о начале процесса делимитации азербайджано-армянской границы между, предусматривающих возвращение четырех сел Азербайджана.

Кроме того, в документе выражена глубокая обеспокоенность минной угрозой в ряде стран, в том числе в Азербайджане. Участники мероприятия призвали ООН и другие заинтересованные стороны оказать поддержку странам в борьбе с этой угрозой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Doha Declaration supports normalization process between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Doha Bəyannaməsində Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dəstək verilib

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi