Дохинская декларация: Страны ЛАГ и ЦА поддержали процесс нормализации между Баку и Ереваном

По итогам 3-го заседания Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" принята Дохинская декларация.

По итогам 3-го заседания Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" принята Дохинская декларация.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно документу, участники заседания поддерживают процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и призывают к скорейшему заключению мирного договора между двумя странами. Также подчеркнута важность договоренностей о начале процесса делимитации азербайджано-армянской границы между, предусматривающих возвращение четырех сел Азербайджана.

Кроме того, в документе выражена глубокая обеспокоенность минной угрозой в ряде стран, в том числе в Азербайджане. Участники мероприятия призвали ООН и другие заинтересованные стороны оказать поддержку странам в борьбе с этой угрозой.