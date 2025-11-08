Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Буэнос-Айресе отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:01
    В Буэнос-Айресе отметили День Победы Азербайджана

    В столице Аргентины - Буэнос-Айресе - состоялось мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на аргентинские СМИ.

    На мероприятии с приветственной речью выступил посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров, отметив значимость этой знаменательной даты для своей страны.

    "Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительного экономического роста , сократив уровень бедности до 5% и продвигая повестку дня городского развития, современной инфраструктуры и реформ в сфере управления, борьбы с коррупцией и перехода к зеленой модели энергетики. Страна укрепила свои позиции в качестве стратегического коридора для международных перевозок и места проведения важных глобальных мероприятий, включая прошедшую Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) и всемирно известные спортивные соревнования, включая Гран-при Баку Формулы-1 ", - добавил дипломат.

