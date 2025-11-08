В Буэнос-Айресе отметили День Победы Азербайджана

В столице Аргентины - Буэнос-Айресе - состоялось мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на аргентинские СМИ.

На мероприятии с приветственной речью выступил посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров, отметив значимость этой знаменательной даты для своей страны.

"Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительного экономического роста , сократив уровень бедности до 5% и продвигая повестку дня городского развития, современной инфраструктуры и реформ в сфере управления, борьбы с коррупцией и перехода к зеленой модели энергетики. Страна укрепила свои позиции в качестве стратегического коридора для международных перевозок и места проведения важных глобальных мероприятий, включая прошедшую Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) и всемирно известные спортивные соревнования, включая Гран-при Баку Формулы-1 ", - добавил дипломат.