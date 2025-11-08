İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Argentinada Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:21
    Argentinada Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub

    Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbəsinin beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report" Argentina KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Argentinadakı səfiri Rəmzi Teymurov bu əlamətdar tarixin ölkəsi üçün əhəmiyyətini qeyd edib.

    "Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan əhəmiyyətli iqtisadi artıma nail olub. Ölkə yoxsulluq səviyyəsini 5 %-ə qədər azaldıb və müasir infrastruktur, idarəetmə sahəsində islahatlar, korrupsiyaya qarşı mübarizə və "yaşıl enerji" modelinə keçid kimi istiqamətləri əhatə edən inkişaf gündəliyini irəlilədib. Ölkə beynəlxalq daşımalar üçün strateji dəhliz və mühüm qlobal tədbirlərin, o cümlədən İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransı (COP29) və dünyaca məşhur idman yarışları – o cümlədən "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin keçirildiyi məkan kimi mövqelərini möhkəmləndirib", - o vurğulayıb.

    Argentina Azərbaycan Buenos-Ayres Zəfərə gedən yol Rəmzi Teymurov
    В Буэнос-Айресе отметили День Победы Азербайджана
    Azerbaijan's Victory Day celebrated in Buenos Aires

    Son xəbərlər

    12:57

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    12:55
    Foto

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:53

    Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaq

    Daxili siyasət
    12:52
    Video

    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    12:48

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti