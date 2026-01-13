В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

В Венгрии состоялась дипломатическая встреча, посвященная обсуждению приоритетов Азербайджана в рамках председательства в Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде в соцсети X.

"Мы были рады принять в посольстве послов стран-членов ОТГ и обсудить приоритеты Азербайджана в рамках председательства в ОТГ на 2025-2026 годы", - отметил дипломат в своем сообщении.