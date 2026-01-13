Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 16:26
    В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

    В Венгрии состоялась дипломатическая встреча, посвященная обсуждению приоритетов Азербайджана в рамках председательства в Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде в соцсети X.

    "Мы были рады принять в посольстве послов стран-членов ОТГ и обсудить приоритеты Азербайджана в рамках председательства в ОТГ на 2025-2026 годы", - отметил дипломат в своем сообщении.

    Организация тюркских государств ОТГ Венгрия Азербайджан Тахир Тагизаде
    Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib

    Последние новости

    16:36

    Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Украиной

    Внешняя политика
    16:36

    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Другие страны
    16:29

    Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом году

    Энергетика
    16:26

    В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    16:26

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    16:23
    Фото

    В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациями

    Внешняя политика
    16:21

    Цена нефти марки Brent составила почти $65 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:19
    Фото

    По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"

    Экология
    16:13
    Фото

    В селе Хейвалы Агдеринского района в течение года восстановят еще 50 домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей