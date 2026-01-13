Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 15:49
Türk dövlətlərinin Macarıstandakı səfirləri Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) sədrliyi çərçivəsində prioritetlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Tahir Tağızadə "X" hesabında yazıb.
"Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin səfirlərini səfirlikdə qəbul etməkdən və 2025–2026-cı illərdə TDT-yə sədrliyi çərçivəsində Azərbaycanın prioritetlərini müzakirə etməkdən məmnun olduq",- diplomat qeyd edib.
It was a pleasure to host the ambassadors of @Turkic_States member states at the Embassy and to discuss Azerbaijan's priorities for its Chairmanship of the OTS in 2025-2026. pic.twitter.com/X1Kx28Vndq— Tahir Taghi-Zadeh (@TaghizadehTahir) January 13, 2026
