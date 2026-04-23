    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

    23 апреля, 2026
    • 22:53
    В Брюсселе открылась выставка Краски Азербайджана: страна мультикультурализма

    В культурном центре Cercle Royal Gaulois в столице Бельгии - Брюсселе - состоялось открытие выставки "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма".

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Посольства Азербайджана в Бельгии в социальной сети X.

    "Проходящее в настоящее время мероприятие посредством фотографии и художественного выражения демонстрирует богатые традиции разнообразия, сосуществования и межкультурного диалога в Азербайджане", - отмечается в сообщении. Подчеркивается также, что выставка объединила дипломатов, деятелей культуры и гостей, чтобы отметить неизменную приверженность страны идеалам мультикультурализма.

    Отметим, что на церемонии открытия выступил посол Азербайджана в Бельгии, глава Представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов.

    Азербайджанский мультикультурализм Посольство Азербайджана в Бельгии межкультурный диалог Вагиф Садыгов
    Brüsseldə "Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı" sərgisi təşkil edilib
    Exhibition 'The Colors of Azerbaijan: Land of Multiculturalism' held in Brussels

