    Brüsseldə "Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı" sərgisi təşkil edilib

    • 23 aprel, 2026
    • 22:51
    Brüsseldə Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı sərgisi təşkil edilib

    Belçikanın paytaxtı Brüsseldəki "Cercle Royal Gaulois" mədəniyyət mərkəzində "Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı" sərgisinin açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Hazırda keçirilən tədbir fotoqrafiya və bədii ifadə vasitəsilə Azərbaycanın zəngin müxtəliflik, birgəyaşayış və mədəniyyətlərarası dialoq ənənələrini nümayiş etdirir", - paylaşımda bildirilib və əlavə edilib ki, sərgi ölkənin multikulturalizmə uzunmüddətli sadiqliyini qeyd etmək üçün diplomatları, mədəniyyət xadimlərini və qonaqları bir araya gətirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın Belçikadakı səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Vaqif Sadıqov sərgidə çıxış edib.

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"
    Exhibition 'The Colors of Azerbaijan: Land of Multiculturalism' held in Brussels

    01:20

    Tramp İrana qarşı nüvə silahından istifadədən və Hörmüz boğazından danışıb

    00:55
    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    00:21

    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

    00:11

    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

    23:51

    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    23:43

    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    23:35

    İtv-nin baş direktoru vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

    23:24

    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib

    23:11

    Şavkat Mirziyoyevə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında məlumat verilib

