Brüsseldə "Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı" sərgisi təşkil edilib
- 23 aprel, 2026
- 22:51
Belçikanın paytaxtı Brüsseldəki "Cercle Royal Gaulois" mədəniyyət mərkəzində "Azərbaycanın Rəngləri: Multikulturalizm Diyarı" sərgisinin açılışı olub.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Hazırda keçirilən tədbir fotoqrafiya və bədii ifadə vasitəsilə Azərbaycanın zəngin müxtəliflik, birgəyaşayış və mədəniyyətlərarası dialoq ənənələrini nümayiş etdirir", - paylaşımda bildirilib və əlavə edilib ki, sərgi ölkənin multikulturalizmə uzunmüddətli sadiqliyini qeyd etmək üçün diplomatları, mədəniyyət xadimlərini və qonaqları bir araya gətirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Belçikadakı səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Vaqif Sadıqov sərgidə çıxış edib.
EU Reflect @EUREFLECT highlights the opening of the exhibition “The Colors of Azerbaijan: Land of Multiculturalism” at Cercle Royal Gaulois in 📍Brussels.— AzEmbBrussels (@AZMissionEU) April 23, 2026
Taking place now, the event showcases 🇦🇿Azerbaijan’s rich traditions of diversity, coexistence, and intercultural dialogue… pic.twitter.com/o17P8mK9x6