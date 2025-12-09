Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Братиславе дан официальный прием в честь президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 13:34
    В Братиславе дан официальный прием в честь президента Ильхама Алиева

    8 декабря в Братиславе от имени президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини был дан официальный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report из Словакии, главы государств выступили на приеме.

    Ильхам Алиев Братислава Петер Пеллегрини официальный прием
    Фото
    Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
    Фото
    Official banquet hosted in Bratislava in honor of President Ilham Aliyev
    Elvis

    Последние новости

    14:38

    Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничеству

    Энергетика
    14:36
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:34

    КТЖ планирует в 2026г выйти на IPO

    Финансы
    14:28

    Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектах

    Внешняя политика
    14:23

    Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планы

    Инфраструктура
    14:18

    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется

    Другие страны
    14:15

    Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерства

    Внешняя политика
    14:14

    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    14:01

    В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро

    Другие страны
    Лента новостей