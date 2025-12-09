В Братиславе дан официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
- 09 декабря, 2025
- 13:34
8 декабря в Братиславе от имени президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини был дан официальный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает корреспондент Report из Словакии, главы государств выступили на приеме.
Последние новости
14:38
Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничествуЭнергетика
14:36
Фото
Видео
В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
14:34
КТЖ планирует в 2026г выйти на IPOФинансы
14:28
Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектахВнешняя политика
14:23
Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планыИнфраструктура
14:18
Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируетсяДругие страны
14:15
Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерстваВнешняя политика
14:14
Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
14:01