    Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

    Xarici siyasət
    09 dekabr, 2025
    13:26
    Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

    Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrininin adından rəsmi ziyafət verilib.

    "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, dövlət başçıları ziyafətdə çıxış ediblər.

