В Баку пройдут политконсультации между МИД Азербайджана и Турции

Заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи совершит визит в Азербайджан.

Согласно полученной Report информации, она прибудет в Баку 27 октября.

В рамках визита 27-28 октября в Баку пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции.