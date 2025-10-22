Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Баку пройдут политконсультации между МИД Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 17:25
    В Баку пройдут политконсультации между МИД Азербайджана и Турции

    Заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи совершит визит в Азербайджан.

    Согласно полученной Report информации, она прибудет в Баку 27 октября.

    В рамках визита 27-28 октября в Баку пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции.

    Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək
    Azerbaijan, Türkiye to hold political consultations next week

