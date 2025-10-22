В Баку пройдут политконсультации между МИД Азербайджана и Турции
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 17:25
Заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи совершит визит в Азербайджан.
Согласно полученной Report информации, она прибудет в Баку 27 октября.
В рамках визита 27-28 октября в Баку пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции.
