    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:14
    Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, nazir müavini Bakıya oktyabrın 27-si gələcək.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində oktyabrın 27-28-də Bakıda Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

