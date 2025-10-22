Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək
Xarici siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 17:14
Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, nazir müavini Bakıya oktyabrın 27-si gələcək.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində oktyabrın 27-28-də Bakıda Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.
