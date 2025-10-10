Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 19:38
    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся композиторам Азербайджана и Литвы - Узеиpу Гаджибейли и Микалоюсу Константинасу Чюрлёнису (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis).

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Литвы в Азербайджане.

    С приветственным словом на церемонии открытия выступил посол Литвы в Баку Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

    "Сегодня вечером мы станем свидетелями того, как посредством музыки можно укреплять культурные связи между странами. Культурный обмен - это не только ноты и мелодии, но и способ познания народов. Микалоюс Константинас Чюрлёнис, чья музыка и живопись открыли новые горизонты европейского модернизма, и Узеир Гаджибейли, отец азербайджанской классической музыки, чьи мелодии стали голосом души этой страны, оставили глубокий след в истории. Благодаря инициативе ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли в 2008 году между национальными филармониями Литвы и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор наши страны активно обмениваются музыкантами и организуют совместные концерты почти каждый год", - отметил дипломат.

    В свою очередь, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли подчеркнул важность проведения подобных культурных мероприятий, которые способствуют укреплению гуманитарных связей между странами и взаимному обогащению музыкальных традиций.

    "Творчество Узеира Гаджибейли и Микалоюса Константинаса Чюрлёниса стало основой национальных школ музыки Азербайджана и Литвы, оказав значительное влияние на развитие композиторской мысли и формирование культурной идентичности своих народов. Подобные концерты позволяют лучше понять духовное наследие двух наций и служат мостом между культурами", - сказал Бадалбейли.

    Отметим, что концерт прошел под управлением литовского дирижера Вильмантаса Калюнаса (Vilmantas Kaliūnas) в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

    19:38
    Фото

    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    Внешняя политика
