İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:33
    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub

    Bakıda Azərbaycannın və Litvanın görkəmli bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Litvanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub.

    Açılış mərasimində Litvanın Bakıdakı səfiri Kyastutis Vaşkeleviçyus salamlama nitqi ilə çıxış edərək musiqinin ölkələr arasında mədəni əlaqələri necə gücləndirə biləcəyinin şahidi olacaqlarını vurğulayıb:

    "Mədəni mübadilə təkcə notlar və melodiyalar deyil, həm də insanları anlamaq üçün bir yoldur. Musiqisi və rəssamlığı Avropa modernizmi üçün yeni üfüqlər açan Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonis və Azərbaycan klassik musiqisinin atası, musiqiləri ölkənin səsi olan Üzeyir Hacıbəyli tarixdə dərin iz buraxıblar. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylinin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə Litva və Azərbaycanın milli filarmoniyaları arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb, o vaxtdan etibarən ölkələrimiz demək olar hər il fəal şəkildə musiqiçi mübadiləsi aparır və birgə konsertlər təşkil edirlər".

    Öz növbəsində Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Azərbaycanın Xalq Artisti Fərhad Bədəlbəyli ölkələr arasında humanitar əlaqələrin möhkəmlənməsinə, musiqi ənənələrinin qarşılıqlı zənginləşməsinə töhfə verən bu cür mədəni tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb:

    "Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin əsərləri Azərbaycan və Litvanın milli musiqi məktəblərinin bünövrəsi olub, öz xalqlarının bəstəkarlıq fikrinin inkişafına və mədəni kimliyinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərib. Belə konsertlər hər iki xalqın mənəvi mədəniyyətinin daha yaxşı başa düşülməsinə xidmət edir".

    Qeyd edək ki, litvalı Vilmantas Kalyunasın dirijorluğu ilə keçən konsertdə ifaları Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri həyata keçirib.

    Üzeyir Hacıbəyli konsert Litva
    Foto
    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    Son xəbərlər

    20:58
    Video

    ABŞ-də müdafiə şirkətinin zavodunda güclü partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    20:57

    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

    Din
    20:51

    Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Foto

    Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər

    Fərdi
    20:44

    Ukrayna və Finlandiya "İstəklilər koalisiyası" çərçivəsində koordinasiya barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:33
    Foto

    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:32
    Foto

    CIDC-2025 tədbirinin rəsmiləri kibertəhlükəsizlik sərgisi ilə tanış olublar

    İKT
    20:27
    Foto

    Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı sübutlar məhkəmədə nümayiş etdirilib

    Daxili siyasət
    20:26

    Norveç Nobel Sülh Mükafatı laureatı haqqında məlumatların sızma ehtimalını araşdıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti