Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    Kультурная политика
    • 10 октября, 2025
    • 19:38
    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся композиторам Азербайджана и Литвы - Узеиpу Гаджибейли и Микалоюсу Константинасу Чюрлёнису (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis).

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Литвы в Азербайджане.

    С приветственным словом на церемонии открытия выступил посол Литвы в Баку Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

    "Сегодня вечером мы станем свидетелями того, как посредством музыки можно укреплять культурные связи между странами. Культурный обмен - это не только ноты и мелодии, но и способ познания народов. Микалоюс Константинас Чюрлёнис, чья музыка и живопись открыли новые горизонты европейского модернизма, и Узеир Гаджибейли, отец азербайджанской классической музыки, чьи мелодии стали голосом души этой страны, оставили глубокий след в истории. Благодаря инициативе ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли в 2008 году между национальными филармониями Литвы и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор наши страны активно обмениваются музыкантами и организуют совместные концерты почти каждый год", - отметил дипломат.

    В свою очередь, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли подчеркнул важность проведения подобных культурных мероприятий, которые способствуют укреплению гуманитарных связей между странами и взаимному обогащению музыкальных традиций.

    "Творчество Узеира Гаджибейли и Микалоюса Константинаса Чюрлёниса стало основой национальных школ музыки Азербайджана и Литвы, оказав значительное влияние на развитие композиторской мысли и формирование культурной идентичности своих народов. Подобные концерты позволяют лучше понять духовное наследие двух наций и служат мостом между культурами", - сказал Бадалбейли.

    Отметим, что концерт прошел под управлением литовского дирижера Вильмантаса Калюнаса (Vilmantas Kaliūnas) в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

    Фото
    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub
    Фото
    Concert in Baku pays tribute to Uzeyir Hajibayli and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

    Последние новости

    00:01
    Видео

    ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Азербайджана и Франции

    Футбол
    00:00

    Минуло пять лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    23:39

    Американские военные прибыли в Израиль

    Другие страны
    23:13

    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение

    Происшествия
    22:49

    Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

    Другие страны
    22:34

    Ибрагим Калын: Азербайджанские энерголинии играют ключевую роль в глобальной стабильности

    В регионе
    22:25

    Чемпионат Европы: Молодежная сборная Азербайджана уступила Чехии

    Футбол
    22:06

    В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие

    В регионе
    21:56

    Определились стартовые составы сборных Франции и Азербайджана на отборочный матч ЧМ-2026

    Футбол
    Лента новостей