XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb
Mədəniyyət siyasəti
- 05 dekabr, 2025
- 12:24
Ağdaş rayonunda yerləşən XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Reklam Agentliyindən (ADRA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin fasadında yerləşdirilmiş texniki tələblərə uyğun olmayan, estetik görünüşü pozan ümumilikdə 27 sahibkarlıq subyektinə məxsus 57 reklam daşıyıcısı demontaj edilib.
Eyni zamanda qeyd olunub ki, ADRA karvansarayın 3D bərpa modeli və yeni reklam yerləşdirmə konsepsiyasını hazırlayıb.
Bundan başqa, ADRA tarixi karvansarayın fasadındakı reklam daşıyıcılarının vahid üsluba uyğunlaşdırılması ilə bağlı layihəsini də digər aidiyyəti qurumlara təqdim edib.
Son xəbərlər
12:56
Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri görüşübDigər
12:54
İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olubXarici siyasət
12:49
Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədirRegion
12:49
Karlo Marino: Qərbi azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtması beynəlxalq səpkidə də qiymətləndirilməlidirXarici siyasət
12:34
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıbBiznes
12:32
Nazir: Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü dilini də öyrənməlidirlərElm və təhsil
12:30
İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:26
Foto
FHN-in Aran Regional Mərkəzində müşavirə keçirilibDaxili siyasət
12:24