    XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:24
    XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb

    Ağdaş rayonunda yerləşən XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Reklam Agentliyindən (ADRA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin fasadında yerləşdirilmiş texniki tələblərə uyğun olmayan, estetik görünüşü pozan ümumilikdə 27 sahibkarlıq subyektinə məxsus 57 reklam daşıyıcısı demontaj edilib.

    Eyni zamanda qeyd olunub ki, ADRA karvansarayın 3D bərpa modeli və yeni reklam yerləşdirmə konsepsiyasını hazırlayıb.

    Bundan başqa, ADRA tarixi karvansarayın fasadındakı reklam daşıyıcılarının vahid üsluba uyğunlaşdırılması ilə bağlı layihəsini də digər aidiyyəti qurumlara təqdim edib.

    Ağdaş Qarabəy karvansarayı

