​В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает Report , на встрече глава МИД Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования своему турецкому коллеге и народу Турции в связи с терактом в Анкаре, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Как заявил по итогам встречи журналистам глава МИД Азербайджана, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере транспорта, экономики, ситуацию в регионе, нагорно-карабахское урегулирование.

М. Чавушоглу подчеркнул, что в вопросе нагорно-карабахского урегулирования Турция полностью поддерживает Азербайджан: "Мы действуем вместе в этом вопросе. 26 февраля мы отметим очередную годовщину Ходжалы. Мы проклинаем тех, кто совершил этот геноцид".



М.Чавушоглу также выразил надежду на встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии завтра в Тбилиси, а также изучение на месте хода строительства участка Баку-Тбилиси-Карс.