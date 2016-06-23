Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В конце сентября в Баку состоится заседание подкомитетов Европейского парламента по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что на заседании будет возможность обсудить всю повестку в рамках партнерства и сотрудничества с Азербайджаном: "Сюда входит сфера образования, контакты между людьми, торговля, права человека и т.д. Мы можем достичь прогресса по этим темам. Это будет интенсивная осень в плане двусторонних отношений ЕС-Азербайджан".