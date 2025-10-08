В Баку пройдет второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

Второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Баку 23-24 октября 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

"Приветствуется проведение второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств, которое состоится 23-24 октября 2025 года в Баку, и призвать государства-члены и наблюдателей к активному участию с целью укрепления сотрудничества в этих областях", - говорится в документе.