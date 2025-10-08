İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    TDT-nin Elm, Texnologiya, Sənaye və İnnovasiyadan məsul 2-ci Nazirlər Toplantısının keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:54
    TDT-nin Elm, Texnologiya, Sənaye və İnnovasiyadan məsul 2-ci Nazirlər Toplantısının keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Elm, Texnologiya, Sənaye və İnnovasiyadan məsul 2-ci Nazirlər Toplantısı oktyabrın 23-24-də Bakıda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün yekunu olaraq qəbul edilmiş Qəbələ Bəyannaməsində əks olunub.

    Məlumata görə, TDT-yə üzv dövlətlər və müşahidəçi ölkələr bu sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün fəal iştirakı təşviq etdiklərini bəyan ediblər.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı İnnovasiya Qəbələ
    В Баку пройдет второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ
    Baku to host second meeting of OTS ministers of industry, science, technology, innovation

    Son xəbərlər

    14:07
    Foto

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edib

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti