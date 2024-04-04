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В Баку проходит встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран

В Баку проходит встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран Сегодня в Баку началась пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 10:17
В Баку проходит встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран

Сегодня в Баку началась пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Как передает Report, генеральный прокурор Кямран Алиев, открывая встречу, заявил, что Азербайджан решительно осуждает террористический акт в "Крокус сити холл" в РФ и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Генпрокурор Азербайджана также коснулся вопросов экологии и проведения в стране в ноябре 2024 года конференции 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Азербайджан предпринимает важные шаги для улучшения экологии и мерам по охране окружающей среды особенно после полного освобождения своих территорий. Мы прилагаем все усилия для борьбы с нарушениями экологического законодательства и используем с этой целью правовые механизмы. Поэтому проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года не случайно",- сказал К. Алиев.

Вопросы экологии Каспийского моря и эффективного использования его ресурсов постоянно находились и находятся в центре внимания политического руководства Азербайджана, отметил он.

Нигяр Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xəzəryanı dövlətlərin baş prokurorlarının beştərəfli görüşü keçirilir

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