В Баку проходит встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран

Сегодня в Баку началась пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Сегодня в Баку началась пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Как передает Report, генеральный прокурор Кямран Алиев, открывая встречу, заявил, что Азербайджан решительно осуждает террористический акт в "Крокус сити холл" в РФ и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Генпрокурор Азербайджана также коснулся вопросов экологии и проведения в стране в ноябре 2024 года конференции 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Азербайджан предпринимает важные шаги для улучшения экологии и мерам по охране окружающей среды особенно после полного освобождения своих территорий. Мы прилагаем все усилия для борьбы с нарушениями экологического законодательства и используем с этой целью правовые механизмы. Поэтому проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года не случайно",- сказал К. Алиев.

Вопросы экологии Каспийского моря и эффективного использования его ресурсов постоянно находились и находятся в центре внимания политического руководства Азербайджана, отметил он.

Нигяр Аббасова