В Баку проходит Международная конференция по вопросам пропавших без вести лиц

В Баку проходит IV Международная конференция "Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов и решений для урегулирования проблемы пропавших без вести лиц", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие бывшие главы государств и правительств, высокопоставленные представители международных организаций и зарубежных стран, руководители учреждений, занимающихся вопросами пропавших без вести, эксперты, представители неправительственных организаций и специалисты по правам человека, а также послы, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, и другие лица.