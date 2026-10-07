В Баку проходит Международная конференция по вопросам пропавших без вести лиц
- 07 октября, 2026
- 09:52
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В Баку проходит IV Международная конференция "Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов и решений для урегулирования проблемы пропавших без вести лиц", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие бывшие главы государств и правительств, высокопоставленные представители международных организаций и зарубежных стран, руководители учреждений, занимающихся вопросами пропавших без вести, эксперты, представители неправительственных организаций и специалисты по правам человека, а также послы, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, и другие лица.