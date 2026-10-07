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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 09:38
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Bakıda Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının (DK) təşkilatçılığı ilə İtkin düşmüş şəxslər üzrə "Bakı Dialoqu" çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi" mövzusunda IV beynəlxalq konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri, itkin düşmüş şəxslərlə iş üzrə qurumların rəhbərləri, ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və insan hüquqları sahəsində mütəxəssislər, həmçinin Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, hərbi attaşeləri və digər şəxslər iştirak edirlər.

    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    İtkin düşmüş şəxslər Əsir və itkin düşmüş şəxslər
    Foto
    В Баку проходит Международная конференция по вопросам пропавших без вести лиц
    Foto
    Baku hosting international conference on missing persons
    MiniBoss
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