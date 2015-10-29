В Баку почтили память турецких шехидов по случаю национального дня Турции

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане, а также представители турецких компаний посетили памятник турецким шехидам в Баку по случаю национального дня Турции.

Как сообщает Report, вначале посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун возложил венок к памятнику турецким шехидам.

Затем прозвучали гимны Азербайджана и Турции, после чего посол оставил запись в памятной книге.

Посол отметил заслуги основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также почтил память турецких солдат, павших во имя независимости страны.

И.А.Джошгун добавил, что горд отмечать национальный день Турции в братском Азербайджане.