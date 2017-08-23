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    В Баку отметили День государственного флага Украины

    На мероприятии приняли участие сотрудники посольства, члены их семей, а также представители украинской диаспоры в Азербайджане

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В посольстве Украины в Азербайджане по случаю Дня государственного флага Украины прошло торжественное мероприятие.

    Как сообщает Report, вначале прозвучал государственный гимн Украины, после чего был поднят флаг страны.

    Затем выступил посол Украины Александр Мищенко, который рассказал об истории утверждения государственного флага, о развитии азербайджано-украинских отношений.

    Отметим, что на мероприятии приняли участие сотрудники посольства, члены их семей, а также представители украинской диаспоры в Азербайджане.

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