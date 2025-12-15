В Баку обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

В посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный текущему состоянию и перспективам казахско-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

В ходе мероприятия эксперты высоко оценили итоги визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан для участия в XII Саммите Организации тюркских государств, а также государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, состоявшегося в октябре 2025 года. Отмечено, что высокая интенсивность двустороннего политического диалога способствует расширению сотрудничества по всем ключевым направлениям и создает условия для реализации совместных стратегических проектов в сферах энергетики и транспорта.

"В этом контексте посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил важность таких крупных проектов как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), экспорт казахстанской нефти и урана через территорию Азербайджана, прокладка по дну Каспийского моря волоконно-оптической линии связи, завершение которой планируется в конце 2026 года. Дипломат подчеркнул, что в 2025 году Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы на азербайджанский рынок и выразил надежду на закрепление успеха", - говорится в сообщении.

Участники круглого стола также обсудили растущую роль Организации тюркских государств и приоритеты Азербайджана в период его председательства в организации. В частности, отмечена инициатива Баку по созданию платформы неправительственных организаций стран ОТГ с размещением секретариата в Азербайджане.

В контексте расширения форматов регионального взаимодействия председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев предложил провести в 2026 году форум аналитических центров формата С6, а также рассмотреть возможность организации аналогичного мероприятия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Кроме того, в рамках встречи обсуждались экспертные оценки по вопросам энергетического и транспортно-логистического сотрудничества, научно-экспертной кооперации, а также развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Азербайджаном.