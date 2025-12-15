Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
15 dekabr, 2025
- 15:37
Qazaxıstanın Bakıdakı səfirliyində iki ölkə arasında münasibətlərin mövcud vəziyyətinə və perspektivlərinə həsr olunmuş dəyirmi masa iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.
Tədbir zamanı ekspertlər Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Türk Dövlətlər Təşkilatının (TDT) XII Sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərinin, Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ilin oktyabrında Qazaxıstana dövlət səfərinin nəticələrini yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edilib ki, ikitərəfli siyasi dialoqun yüksək intensivliyi bütün əsas istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edir və energetika və nəqliyyat sahələrində birgə strateji layihələrin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır.
"Bu kontekstdə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM), Qazaxıstan neftinin və uranının Azərbaycan ərazisi vasitəsilə ixracı və tamamlanması, 2026-cı ilin sonuna planlaşdırılan Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttinin çəkilişi kimi iri layihələrin əhəmiyyətini qeyd edib. Diplomat vurğulayıb ki, 2025-ci ildə Qazaxıstan ilk dəfə Azərbaycan bazarına əsas buğda tədarükçüsü olub", - məlumatda deyilib.
Dəyirmi masanın iştirakçıları həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının artan rolunu və Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə prioritetlərini müzakirə ediblər. Bundan əlavə, TDT ölkələrinin qeyri-hökumət təşkilatları platformasının yaradılması və onun katibliyinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi ilə bağlı Bakının təşəbbüsü qeyd edilib.
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev regional qarşılıqlı əməkdaşlıq formatlarının genişləndirilməsi kontekstində 2026-cı ildə C6 formatında analitik mərkəzlər forumunun keçirilməsini, həmçinin Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) çərçivəsində oxşar tədbirin təşkili imkanlarının nəzərdən keçirilməsini təklif edib.
Bundan əlavə, görüş çərçivəsində Qazaxıstan və Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat-logistika əməkdaşlığı, elmi-ekspert kooperasiyası, eləcə də mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafı məsələləri üzrə ekspert qiymətləndirmələri müzakirə edilib.