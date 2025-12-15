WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:37
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Qazaxıstanın Bakıdakı səfirliyində iki ölkə arasında münasibətlərin mövcud vəziyyətinə və perspektivlərinə həsr olunmuş dəyirmi masa iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

    Tədbir zamanı ekspertlər Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Türk Dövlətlər Təşkilatının (TDT) XII Sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərinin, Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ilin oktyabrında Qazaxıstana dövlət səfərinin nəticələrini yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edilib ki, ikitərəfli siyasi dialoqun yüksək intensivliyi bütün əsas istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edir və energetika və nəqliyyat sahələrində birgə strateji layihələrin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır.

    "Bu kontekstdə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM), Qazaxıstan neftinin və uranının Azərbaycan ərazisi vasitəsilə ixracı və tamamlanması, 2026-cı ilin sonuna planlaşdırılan Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttinin çəkilişi kimi iri layihələrin əhəmiyyətini qeyd edib. Diplomat vurğulayıb ki, 2025-ci ildə Qazaxıstan ilk dəfə Azərbaycan bazarına əsas buğda tədarükçüsü olub", - məlumatda deyilib.

    Dəyirmi masanın iştirakçıları həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının artan rolunu və Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə prioritetlərini müzakirə ediblər. Bundan əlavə, TDT ölkələrinin qeyri-hökumət təşkilatları platformasının yaradılması və onun katibliyinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi ilə bağlı Bakının təşəbbüsü qeyd edilib.

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev regional qarşılıqlı əməkdaşlıq formatlarının genişləndirilməsi kontekstində 2026-cı ildə C6 formatında analitik mərkəzlər forumunun keçirilməsini, həmçinin Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) çərçivəsində oxşar tədbirin təşkili imkanlarının nəzərdən keçirilməsini təklif edib.

    Bundan əlavə, görüş çərçivəsində Qazaxıstan və Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat-logistika əməkdaşlığı, elmi-ekspert kooperasiyası, eləcə də mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafı məsələləri üzrə ekspert qiymətləndirmələri müzakirə edilib.

    Qazaxıstan Azərbaycan Alim Bayel TDT Tramp marşrutu
    В Баку обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном
    Kazakh-Azerbaijani ties discussed at roundtable in Baku

    Son xəbərlər

    16:09

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    16:05

    Azərbaycanda bu il İKT sektorunda göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    16:02

    Çexiyada yeni hökumətin tərkibi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    16:01

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir

    Region
    16:00

    "Bakı Fond Birjası"nda ticarət olunan qiymətli kağızların sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    15:57
    Foto

    "Sədərək" gömrük postunun yaxınlığındakı TIR parkında yenidənqurma işləri aparılıb

    İnfrastruktur
    15:55

    Premyer Liqanın XV turunda "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçəyə razılaşıb

    Futbol
    15:52

    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 8 % artıb

    İKT
    15:51

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" sığortaçı seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti