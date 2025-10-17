Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 18:36
    В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

    В Королевстве Бахрейн (город Манама) учреждено посольство Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    посольство Азербайджана Бахрейн Ильхам Алиев распоряжение
    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis olunub
    Azerbaijan establishes embassy in Bahrain

