В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 18:36
В Королевстве Бахрейн (город Манама) учреждено посольство Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
