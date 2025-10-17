В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV Внешняя политика

Отчисления в Фонд ОМС из бюджета сокращаются почти на 37% Финансы

Министр: Азербайджан - потенциальный союзник Мальдив в развитии "зеленой энергетики" Энергетика

В Азербайджане в 2026 году 66 городов и районов не получат средства из госбюджета Финансы

Стала известна дата визита главы МИД Эстонии в Азербайджан Внешняя политика

Абдулла Мутталиб: Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма Туризм

В 2026 году 3,5 млрд манатов будет направлено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура Финансы

Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку Инфраструктура