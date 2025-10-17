İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis olunub

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:33
    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis olunub

    Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında (Manama şəhərində) Səfirliyi təsis edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamda deyilir:

    "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında (Manama şəhərində) Səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram:

    1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

    1.1. Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında (Manama şəhərində) Səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi-texniki təchizat və maliyyələşdirilmə məsələlərini həll etsin;

    1.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

    2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Səfirliyin strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq etsin".

    İlham Əliyev Azərbaycan Bəhreyn səfirlik
    В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана
    Azerbaijan establishes embassy in Bahrain

    Son xəbərlər

    19:37

    Bakıda Malayziya Qastronomiya Həftəsinin açılışı olub

    Xarici siyasət
    19:34

    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır

    Maliyyə
    19:31
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:29

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    19:23

    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    19:22

    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:19
    Foto

    Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilib

    Turizm
    19:18

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:15

    Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti