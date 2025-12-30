İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 30 dekabr, 2025
    • 20:28
    Zelenski: ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsi imkanını müzakirə edirik

    "İstəklilər koalisiyası"nın nümayəndələri təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində ABŞ qoşunlarının Ukraynada mümkün yerləşdirilməsini müzakirə edirlər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə bildirib.

    "Şübhəsiz ki, biz (ABŞ qoşunlarının yerləşdirilməsini – red.) həm ABŞ Prezidenti Donald Tramp, həm də "istəkli koalisiya"sının nümayəndələri ilə müzakirə edirik. Bu, təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsində güclü mövqe olardı. Lakin son qərarı ABŞ rəhbərliyi verəcək", – Zelenski qeyd edib.

    Ukrayna "İstəklilər Koalisiyası" Volodimir Zelenski
    Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

