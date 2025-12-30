Zelenski: ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsi imkanını müzakirə edirik
Digər ölkələr
- 30 dekabr, 2025
- 20:28
"İstəklilər koalisiyası"nın nümayəndələri təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində ABŞ qoşunlarının Ukraynada mümkün yerləşdirilməsini müzakirə edirlər.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə bildirib.
"Şübhəsiz ki, biz (ABŞ qoşunlarının yerləşdirilməsini – red.) həm ABŞ Prezidenti Donald Tramp, həm də "istəkli koalisiya"sının nümayəndələri ilə müzakirə edirik. Bu, təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsində güclü mövqe olardı. Lakin son qərarı ABŞ rəhbərliyi verəcək", – Zelenski qeyd edib.
Son xəbərlər
20:41
"İstəklilər koalisiyası" liderlərinin görüşünün yanvarın 6-sı Parisdə keçirilməsi planlaşdırılıbDigər ölkələr
20:28
Zelenski: ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsi imkanını müzakirə edirikDigər ölkələr
20:27
Türkiyə Prezidenti: İsrailin Somalilendin müstəqilliyini tanımaq qərarı qəbuledilməzdirRegion
20:19
Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaqRegion
20:04
Foto
"Gənc Peşəkar Velosipedçilər Klubu" İctimai Birliyinin ilin yekunlarına aid hesabat görüşü keçirilibFərdi
19:59
"Arsenal"ın aparıcı futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıbFutbol
19:54
Ərdoğan: Türkiyə Somalinin suverenliyi və təhlükəsizliyini bundan sonra da dəstəkləyəcəkRegion
19:38
BƏƏ Yəməndə antiterror missiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
19:35
Video