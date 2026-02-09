İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    09 fevral, 2026
    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Avstriyalı snoubordçu Benjamin Karl qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bunu İtaliyada təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında 40 yaş 115 günlüyündə paralel nəhəng slalom üzrə fərdi yarışda qızıl medal qazanmaqla reallaşdırıb.

    İkiqat olimpiya çempionu adını qazanan idmançı bu göstəricidə norveçli Ole-Eynar Byorndalenin 2014-cü ildə Soçi Qış Olimpiya Oyunlarında müəyyənləşdirdiyi rekordu (40 yaş 12 gün) yeniləyib.

    Qeyd edək ki, B.Karl ilk olimpiya çempionluğunu 2022-ci ildə Pekində əldə etmişdi.

    XXV Qış Olimpiya Oyunları İtaliya Milan snoubord Benjamin Karl

