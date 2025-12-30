Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 20:18
    Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

    Лидеры США и Украины, а также представители "коалиции желающих" ведут обсуждения о возможном размещении американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

    "Безусловно, мы обсуждаем (размещение войск США - ред.) и с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, и с представителями "коалиции желающих". Это была бы сильная позиция в вопросах гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет принимать руководство США", - сказал он.

    Лента новостей