Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

Лидеры США и Украины, а также представители "коалиции желающих" ведут обсуждения о возможном размещении американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

"Безусловно, мы обсуждаем (размещение войск США - ред.) и с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, и с представителями "коалиции желающих". Это была бы сильная позиция в вопросах гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет принимать руководство США", - сказал он.