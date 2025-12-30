İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 20:19
    Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaq

    Ermənistanda məhkəmənin qərarı ilə həbs edilən iş adamı Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaq.

    "Report" "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Armen Feroyan bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, iş adamı barədə qərar girov qoyma müqabilində dəyişdirilir.

    Самвел Карапетян будет переведен под домашний арест

