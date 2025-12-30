Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaq
Region
- 30 dekabr, 2025
- 20:19
Ermənistanda məhkəmənin qərarı ilə həbs edilən iş adamı Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaq.
"Report" "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Armen Feroyan bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, iş adamı barədə qərar girov qoyma müqabilində dəyişdirilir.
