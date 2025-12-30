Самвел Карапетян будет переведен под домашний арест
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 20:10
Бизнесмен Самвел Карапетян будет переведен из СИЗО в Армении под домашний арест.
Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом заявил его адвокат Армен Фероян.
"Рассмотрев наше ходатайство, суд принял решение удовлетворить его частично, применив к Самвелу Карапетяну строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога", - сказал он.
Напомним, что Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.
Последние новости
21:40
В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздниковВнутренняя политика
21:26
Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в ТуркменистанеВ регионе
21:16
Зеленский сообщил о деталях гарантий безопасности для УкраиныДругие страны
21:01
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мираВнутренняя политика
20:53
Эрдоган осудил решение Израиля о признании независимости СомалилендаВ регионе
20:38
США ввели санкции против 10 лиц и компаний из Венесуэлы и ИранаДругие страны
20:28
Фото
"Клуб молодых профессиональных велосипедистов" выразил благодарность Report за вклад в пропаганду спортаИндивидуальные
20:18
Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в УкраинеДругие страны
20:10