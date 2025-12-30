Самвел Карапетян будет переведен под домашний арест

Бизнесмен Самвел Карапетян будет переведен из СИЗО в Армении под домашний арест.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом заявил его адвокат Армен Фероян.

"Рассмотрев наше ходатайство, суд принял решение удовлетворить его частично, применив к Самвелу Карапетяну строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога", - сказал он.

Напомним, что Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.