Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к видеоконференции президентов Европейского Совета Антонио Кошты и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидерами стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации вокруг Ирана и путей урегулирования конфликта.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет Евросоюза.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также присоединится к видеоконференции.

Среди участников обсуждения будут: король Иордании Абдулла II; президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси; наследный принц и премьер Бахрейна Салман бин Хамад аль-Халифа; президенты Ливана Жозеф Аун и Сирии Ахмед аш-Шараа; вице-президент Турции Джевдет Йылмаз; премьер-министры Ирака Мухаммед ас-Судани, Катара Мухаммад аль-Тани и Кувейта шейх Ахмад Абдулла аль-Ахмад аль-Сабах; вице-премьер и министр внутренних дел ОАЭ шейх Саиф бин Заид аль-Нахайян; главы МИД Саудовской Аравии принц Фейсал аль-Сауд и Омана Саййед Бадр Аль-Бусаиди.