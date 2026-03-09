Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 16:47
    Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к видеоконференции президентов Европейского Совета Антонио Кошты и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидерами стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации вокруг Ирана и путей урегулирования конфликта.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет Евросоюза.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас также присоединится к видеоконференции.

    Среди участников обсуждения будут: король Иордании Абдулла II; президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси; наследный принц и премьер Бахрейна Салман бин Хамад аль-Халифа; президенты Ливана Жозеф Аун и Сирии Ахмед аш-Шараа; вице-президент Турции Джевдет Йылмаз; премьер-министры Ирака Мухаммед ас-Судани, Катара Мухаммад аль-Тани и Кувейта шейх Ахмад Абдулла аль-Ахмад аль-Сабах; вице-премьер и министр внутренних дел ОАЭ шейх Саиф бин Заид аль-Нахайян; главы МИД Саудовской Аравии принц Фейсал аль-Сауд и Омана Саййед Бадр Аль-Бусаиди.

    эскалация на Ближнем Востоке Никол Пашинян видеоконференция Антонио Кошта Урсула фон дер Ляйен
    Nikol Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələri ilə videokonfransında iştirak edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    17:16

    В Катаре арестовали более 300 человек за фейки в соцсетях из-за ситуации в регионе

    Другие страны
    17:12

    США создали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей

    Другие страны
    17:09

    Байрамов и Ранжел обсудили риски для безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    17:05

    Глава МИД Румынии осудила атаку иранских дронов против Азербайджана

    Внешняя политика
    16:47

    Спецкоординатор ООН по Ливану прибыла в Израиль

    Другие страны
    16:47

    Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока

    Другие страны
    16:30

    Минобороны Азербайджана: Ракетная атака на Турцию - серьезная угроза миру в регионе

    В регионе
    16:30

    Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве Турции

    В регионе
    16:27

    Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей