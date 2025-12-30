ABŞ Venesuela ilə İranın 10 şəxsinə və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
- 30 dekabr, 2025
- 20:48
ABŞ-nin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) Venesuela və İranda yerləşən 10 fiziki və hüquqi şəxs barəsində sanksiyaların tətbiq edilməsini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumat ABŞ Maliyyə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatda yer alıb.
Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı məsələləri üzrə müavin naziri Con Hörli bildirib ki, bu tədbirlər İranın hərbi-sənaye kompleksini dəstəkləyənlərin ABŞ-nin maliyyə sisteminə çıxışını məhdudlaşdırmağa yönəlib.
Yeni məhdudiyyətlər qurumun silahların yayılmasının qarşısını almaq siyasətini davam etdirir və 27 sentyabrdan etibarən İrana qarşı BMT sanksiyalarının yenidən tətbiqi qərarını dəstəkləyir. İranın pilotsuz təyyarə və raket istehsalı proqramları Yaxın Şərqdəki ABŞ personalı və onların müttəfiqləri üçün təhlükə yaradır, həmçinin Qırmızı dənizdə kommersiya daşımalarını qeyri-sabit hala gətirir. Bundan əlavə, İranın Karakasa adi silahlar tədarük etməsi ABŞ-nin Qərb yarımkürəsindəki maraqlarını təhdid edir.