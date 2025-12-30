США ввели санкции против 10 лиц и компаний из Венесуэлы и Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций в отношении 10 физических и юридических лиц, базирующихся в Венесуэле и Иране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США.

Замглавы Минфина по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли заявил, что эти действия направлены на лишение доступа к финансовой системе США тех, кто поддерживает военный промышленный комплекс Ирана.

Новые санкции продолжают политику ведомства по недопущению распространения вооружений и поддерживают решение о повторном введении санкций ООН в отношении Ирана с 27 сентября. Программы Ирана по производству беспилотников и ракет представляют угрозу для персонала США и их союзников на Ближнем Востоке, а также дестабилизируют коммерческие морские перевозки в Красном море. Кроме того, поставки Ираном обычного оружия в Каракас угрожают интересам США в Западном полушарии.