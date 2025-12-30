İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə Prezidenti: İsrailin Somalilendin müstəqilliyini tanımaq qərarı qəbuledilməzdir

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 20:27
    Türkiyə Prezidenti: İsrailin Somalilendin müstəqilliyini tanımaq qərarı qəbuledilməzdir

    Somalinin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Türkiyə üçün vacib məsələdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    Somalidən olan həmkarı Hasan Şeyx Mahmudla mətbuata birgə bəyanat zamanı Türkiyə Prezidenti bildirib ki, İsrailin Somalilendin müstəqilliyini tanımaq qərarı qəbuledilməzdir:

    "Binyamin Netanyahu hökuməti Qəzza, Livan, Yəmən, İran, Qətər və Suriyaya hücumlardan sonra bu Afrika ölkəsində aranı qarışdırmaq istəyir. Misir və Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla, bölgə ölkələri, Avropa İttifaqı (Aİ), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Ərəb liqası İsrailin qərarını rədd edən açıqlamalar yayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trampın mövzuya dair ilk bəyanatı da anlamlı idi".

    Trampın qlobal sülh təşəbbüsündən sitat gətirən Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə Somalinin suverenlik və ərazi bütövlüyünün müdafiəsini ehtiva edən bəyanatları dəstəkləyir. "Həllə xidmət etməyən istənilən addım problemi daha da mürəkkəbləşdirir", - Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. Əlavə edib ki, Somali ilə bağlı veriləcək bütün qərarlarda xalqın iradəsi nəzərə alınmalıdır.

    Somalinin Prezidenti Hasan Şeyx Mahmud dəstəyə görə, Türkiyəyə minnətdarlıq edib: "Somalinin ərazi bütövlüyü təhdid altında olan dönəmdə Türkiyə bizim yanımızda oldu. Biz də Somalini parçalanmadan qoruyub güclü dövlətə çevrilmək istəyirik".

    O da çıxışında Somalilendin İsrail tərəfindən tanınmasını pisləyib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Somalilend Hasan Şeyx Mahmud Benyamin Netanyahu

    Son xəbərlər

    20:41

    "İstəklilər koalisiyası" liderlərinin görüşünün yanvarın 6-sı Parisdə keçirilməsi planlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Zelenski: ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsi imkanını müzakirə edirik

    Digər ölkələr
    20:27

    Türkiyə Prezidenti: İsrailin Somalilendin müstəqilliyini tanımaq qərarı qəbuledilməzdir

    Region
    20:19

    Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılacaq

    Region
    20:04
    Foto

    "Gənc Peşəkar Velosipedçilər Klubu" İctimai Birliyinin ilin yekunlarına aid hesabat görüşü keçirilib

    Fərdi
    19:59

    "Arsenal"ın aparıcı futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Futbol
    19:54

    Ərdoğan: Türkiyə Somalinin suverenliyi və təhlükəsizliyini bundan sonra da dəstəkləyəcək

    Region
    19:38

    BƏƏ Yəməndə antiterror missiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    19:35
    Video

    BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti