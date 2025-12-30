Эрдоган осудил решение Израиля о признании независимости Сомалиленда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Израиля о признании независимости Сомалиленда является неприемлемым.

Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом.

"Правительство Биньямина Нетаньяху после нападений на Газу, Ливан, Йемен, Иран, Катар и Сирию хочет посеять смуту в этой африканской стране. Страны региона, в первую очередь Египет и Саудовская Аравия, а также Евросоюз, Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств отвергли это решение Израиля", - отметил Эрдоган, подчеркнув, что защита территориальной целостности Сомали является важным вопросом для Турции.

Он напомнил также о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не намерен признавать Сомалиленд вслед за Израилем.

Турецкий лидер добавил, что во всех решениях, касающихся Сомали, должна учитываться воля народа.

Хасан Шейх Махмуд поблагодарил Эрдогана за поддержку: "В период, когда территориальная целостность Сомали находится под угрозой, Турция была рядом с нами. Мы также хотим защитить Сомали от раскола и превратить его в сильное государство".

Он также осудил в своем выступлении признание Сомалиленда Израилем.