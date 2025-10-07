В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:55
В ближайшее время планируется проведение в Азербайджане дней культуры Туркменистана.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
По его словам, проводится работа по развитию ковроткачества двух народов:
"Мы работаем над возрождением древнего искусства коневодства, особенно ахалтекинских и карабахских скакунов. Туркменистан всегда готов к установлению связей высокого уровня со странами ОТГ".
