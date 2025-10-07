Azərbaycanda Türkmənistan mədəniyyət günləri keçiriləcək
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycanda yaxın gələcəkdə Türkmənistanın mədəniyyət günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, iki xalqın xalçaçılıq sənətinin genişləndirilməsi üçün çalışılır:
"Axaltəkə və Qarabağ atları başda olmaqla qədim atçılıq sənətinin yenidən canlandırılması üçün çalışırıq. Türkmənistan TDT ölkələri ilə həmişə yüksək səviyyədə əlaqələr qurmağa hazırdır".
