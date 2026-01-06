İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Eldəniz Əzizli: "Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir"

    Fərdi
    • 06 yanvar, 2026
    • 10:49
    Eldəniz Əzizli: Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir

    Aleksandr Tarakanov yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçilərdən biri, hətta birincisidir.

    Bu barədə "Report"a yığmanın aparıcı üzvü Eldəniz Əzizli açıqlama verib.

    O, komandadan ayrılan rusiyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında bir çox uğura imza atdıqlarını söyləyib:

    "İdman elə sektordur ki, orada bir insanın, məşqçinin uğurlu olub-olmadığını ancaq nəticələrlə demək olar. Nəticə varsa, həmin mütəxəssisin təyinatı uğurlu hesab edilir. Əlbəttə, elə nüanslar var ki, kimisə daha yaxşı hesab edə bilərsən. Amma Tarakanovun işlədiyi illərə nəzər salanda, görürür ki, biz komanda olaraq tarixdə nail olmadığımız nəticələri qazanmışıq. Məhz onun dönəmində komanda olaraq iki dəfə Avropa, iki dəfə dünya çempionu olmuşuq".

    4 qat dünya çempionu A.Tarakanovun baş məşqçi olduğu vaxtda dünya çempionatlarında 3 qızıl medala sahib çıxdığını xatırladıb:

    "Bir dəfə isə Avropa çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışam. Digər mükafatların sayı isə daha çoxdur. Düşünürəm ki, Tarakanov çox uğurlu baş məşqçidir, komandada böyük nüfuza və hörmətə malik idi. İdmançıların sevgisini qazanmışdı. Onunla qarşılıqlı razılaşma əsasında yollar ayrılıb. Bu qərara hörmətlə yanaşırıq. Ümid edirəm ki, bundan sonra gələn mütəxəssis daha uğurlu olacaq. Tarakanov yığma tarixində ən çox bəyəndiyim baş məşqçi idi".

    Qeyd edək ki, 2019-cu ilin oktyabrından baş məşqçi vəzifəsində çalışan A.Tarakanovun rəhbərliyi altında milli komanda 2 dəfə Avropa və 2 dəfə dünya çempionu olmaqla yanaşı, Tokio-2020 və Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında 1 bürünc medal qazanıb.

    Aleksandr Tarakanov Eldəniz Əzizli Yunan-Roma güləşi Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları

    Son xəbərlər

    11:14

    Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    11:06

    Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 13 nəfər Gürcüstandan deportasiya edilib

    Region
    11:05

    Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb

    Hadisə
    11:03

    Ötən il Dövlət Xidmətinin 172 əməkdaşı cəzalandırılıb

    Daxili siyasət
    11:02

    Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

    Elm və təhsil
    11:00

    "Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən daha biri bəlli olub - YENİLƏNİB

    Futbol
    10:58
    Foto

    Ötən il "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni 65 universitetdə tədris olunub

    Elm və təhsil
    10:49

    Eldəniz Əzizli: "Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir"

    Fərdi
    10:39

    Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti