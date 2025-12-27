В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мира

В столице Казахстана Астане прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает казахстанское бюро Report, торжество было организовано по инициативе Ассоциации азербайджанцев Казахстана и объединило представителей диаспоры, молодежи и общественности.

Выступая на мероприятии, председатель астанинского филиала Ассоциации Бахыш Гулиев подчеркнул, что День солидарности азербайджанцев мира является символом единства и сплоченности азербайджанцев, проживающих в разных странах.

В ходе встречи активным членам диаспоры и молодежного крыла Ассоциации были вручены благодарственные грамоты за вклад в развитие азербайджано-казахстанских дружественных связей.

Завершилось мероприятие концертной программой, на которой прозвучали азербайджанские и казахские песни.