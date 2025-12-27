Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:36
    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə təşkil edilən mərasim diaspor nümayəndələrini, gəncləri və ictimaiyyəti bir araya gətirib.

    Assosiasiyasının Astana filialının sədri Baxış Quliyev çıxış edərək Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və həmrəyliyinin rəmzi olduğunu vurğulayıb.

    Görüş zamanı diasporun və Assosiasiyasının gənclər qanadının fəal üzvlərinə Azərbaycan-Qazaxıstan dostluq əlaqələrinin inkişafına verdikləri töhfəyə görə təşəkkürnamələr təqdim edilib.

    Tədbir Qazaxıstan və Azərbaycan mahnılarının səsləndirildiyi konsert proqramı ilə başa çatıb.

    Azərbaycan Qazaxıstan diaspor Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
    Foto
    В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мира

