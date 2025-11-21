В Армении арестовали сына экс-мэра Гюмри

Суд в Армении принял решение об аресте сроком на 2 месяца сына экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна – Спартака.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sputnik Армения.

Ранее СМИ сообщили, что Гукасяна-младшего подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием информационных технологий. Против него ранее было возбуждено дело о вымогательстве. Спартак Гукасян находился под домашним арестом.

Ранее сегодня сообщалось, что Гукасяну предъявили третье обвинение по признакам хулиганства. Вардан Гукасян обвиняется в получении взятки, но он не признает свою вину.