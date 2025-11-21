Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Армении арестовали сына экс-мэра Гюмри

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:37
    В Армении арестовали сына экс-мэра Гюмри

    Суд в Армении принял решение об аресте сроком на 2 месяца сына экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна – Спартака.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Sputnik Армения.

    Ранее СМИ сообщили, что Гукасяна-младшего подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием информационных технологий. Против него ранее было возбуждено дело о вымогательстве. Спартак Гукасян находился под домашним арестом.

    Ранее сегодня сообщалось, что Гукасяну предъявили третье обвинение по признакам хулиганства. Вардан Гукасян обвиняется в получении взятки, но он не признает свою вину.

    Ermənistanda Gümrünün sabiq merinin oğlu həbs edilib

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей