Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Экс-мэру Гюмри предъявили третье обвинение

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 11:03
    Экс-мэру Гюмри предъявили третье обвинение

    Бывшему мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили третье обвинение по признакам хулиганства.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

    Ему предъявлено обвинение по статье 297 УК страны (хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационных или коммуникационных технологий).

    Ранее в суде Гукасян заявил журналистам о том, что он "далек от коррупции, а все, кто меня обвиняет, делает плохо своим матерям и сестрам". Еще он заявил, что "справедливость победит, а внутренний турок будет изнасилован".

    Напомним, что Гукасян обвиняется в получении взятки, но он не признает свою вину. По информации защиты, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Позже Следком возбудил новое уголовное преследование новоев отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье УК "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения".

    Армения Вардан Гукасян хулиганство Гюмри
    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей