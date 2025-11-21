Бывшему мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили третье обвинение по признакам хулиганства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ему предъявлено обвинение по статье 297 УК страны (хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационных или коммуникационных технологий).

Ранее в суде Гукасян заявил журналистам о том, что он "далек от коррупции, а все, кто меня обвиняет, делает плохо своим матерям и сестрам". Еще он заявил, что "справедливость победит, а внутренний турок будет изнасилован".

Напомним, что Гукасян обвиняется в получении взятки, но он не признает свою вину. По информации защиты, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Позже Следком возбудил новое уголовное преследование новоев отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье УК "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения".