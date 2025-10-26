Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Армении возбудили новое дело против мэра Гюмри за призыв к отказу от суверенитета

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 21:25
    В отношении ранее арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна возбуждено новое уголовное дело за публичный призыв к отказу от суверенитета Армении.

    Как передает со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила команда его адвокатов.

    Правоохранительные органы два дня рассматривали вопрос о возбуждении дела. 25 октября было принято решение о новом уголовном преследовании по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Поводом стали заявления Гукасяна во дворе Антикоррупционного суда о намерении формировать союз с другими странами, которые квалифицированы как призыв к отказу от суверенитета.

    Адвокаты мэра считают, что обвинение не связано с этой статьёй и носит политический характер. Под заявлением подписались Заруи Постанджян, Арамаис Айрапетян и Арнольд Варданян.

    Отметим, что 20 октября сотрудники силовых структур провели обыски в здании мэрии Гюмри. В результате мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по подозрению в получении взятки.

