Иран призвал ООН вмешаться в ситуацию с ограничениями для своей миссии в Нью-Йорке

Тегеран призвал ООН вмешаться в ситуацию с ограничениями в отношении дипломатической миссии Ирана при организации в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

"Введение масштабных ограничений на проживание и передвижение иранских дипломатов, банковские счета и повседневные покупки – относятся к числу мер давления и преследования. Целью является сорвать нормальную и законную работу иранских дипломатов", - говорится в заявлении.

Ранее в сентябре стало известно, что Соединенные Штаты ввели строгие ограничения для иранской делегации, участвовавшей в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В частности им ограничили передвижение и доступ в оптовые магазины и к товарам класса люкс.