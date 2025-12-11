Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Иран призвал ООН вмешаться в ситуацию с ограничениями для своей миссии в Нью-Йорке

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 17:39
    Иран призвал ООН вмешаться в ситуацию с ограничениями для своей миссии в Нью-Йорке

    Тегеран призвал ООН вмешаться в ситуацию с ограничениями в отношении дипломатической миссии Ирана при организации в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

    "Введение масштабных ограничений на проживание и передвижение иранских дипломатов, банковские счета и повседневные покупки – относятся к числу мер давления и преследования. Целью является сорвать нормальную и законную работу иранских дипломатов", - говорится в заявлении.

    Ранее в сентябре стало известно, что Соединенные Штаты ввели строгие ограничения для иранской делегации, участвовавшей в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В частности им ограничили передвижение и доступ в оптовые магазины и к товарам класса люкс.

