Пограничники спасли трех рыбаков в Каспийском море
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 17:43
Служба береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) спасла трех рыбаков, попавших в бедственное положение в Каспийском море.
Как сообщает Report, об этом заявили в ГПС.
Согласно информации, в отделение берегового контроля "Зиря" поступил сигнал о том, что трое человек на рыболовной лодке оказались в беспомощном состоянии в территориальных водах Азербайджана.
На место были направлены пограничные корабли, осуществлявшие охрану государственной границы. В ходе поисково-спасательной операции ночью 11 декабря были обнаружены и эвакуированы жители Нефтчалинского района 35-летний Джалал Самедов, 28-летний Сенан Бабаев и 45-летний Кенан Фатуллаев. Их подняли на борт пограничного корабля и доставили на берег.
Пограничники спасли трех рыбаков в Каспийском море
Последние новости
18:16
Фото
Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:11
Фото
В Таиланде официально открылось посольство АзербайджанаВнешняя политика
18:10
Фото
Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИИКТ
18:07
Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 годСоциальная защита
18:05
Фото
Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношенияВнешняя политика
17:54
Фото
Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центраЗдоровье
17:46
ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в ЕвропеДругие страны
17:44
В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь МессиФутбол
17:44