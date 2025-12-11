Пограничники спасли трех рыбаков в Каспийском море

Служба береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) спасла трех рыбаков, попавших в бедственное положение в Каспийском море.

Как сообщает Report, об этом заявили в ГПС.

Согласно информации, в отделение берегового контроля "Зиря" поступил сигнал о том, что трое человек на рыболовной лодке оказались в беспомощном состоянии в территориальных водах Азербайджана.

На место были направлены пограничные корабли, осуществлявшие охрану государственной границы. В ходе поисково-спасательной операции ночью 11 декабря были обнаружены и эвакуированы жители Нефтчалинского района 35-летний Джалал Самедов, 28-летний Сенан Бабаев и 45-летний Кенан Фатуллаев. Их подняли на борт пограничного корабля и доставили на берег.