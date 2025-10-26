İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ermənistanda Gümrü merinə qarşı yeni cinayət iş açılıb

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 22:16
    Ermənistanda Gümrü merinə qarşı yeni cinayət iş açılıb

    Həbs edilən Gümrü meri Vardan Qukasyana qarşı açıq şəkildə Ermənistanın suverenliyindən imtina etməyə çağırdığına görə yeni cinayət işi açılıb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun hüquqşünaslar qrupu məlumat yayıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları işin başlanılıb-başlanmaması ilə bağlı iki gün vaxt sərf edib. Oktyabrın 25-də Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 422-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə yeni cinayət təqibinin başlanması barədə qərar qəbul edilib.

    İttihamlar Qukasyanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Məhkəməsinin həyətində Ermənistanın suverenliyindən imtinaya çağırış kimi səciyyələndirilən digər ölkələrlə ittifaq yaratmaq niyyəti ilə bağlı bəyanatlarından irəli gəlirdi.

    Merin vəkilləri ittihamların bu maddə ilə əlaqəsi olmadığını və siyasi motivli olduğunu düşünürlər. Bəyanatı Zarui Postancyan, Aramayis Ayrapetyan və Arnold Vardanyan imzalayıb.

    Oktyabrın 20-də hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Gümrü meriyasında axtarışlar aparıblar. Nəticədə mer Vardan Qukasyan və daha 7 nəfər rüşvət almaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.

    Ermənistan Cinayət işi
    В Армении возбудили новое дело против мэра Гюмри за призыв к отказу от суверенитета

    Son xəbərlər

    22:16

    Ermənistanda Gümrü merinə qarşı yeni cinayət iş açılıb

    Region
    21:47

    Argentinada avtobus körpüdən aşıb, azı 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Digər
    21:30

    La Liqada "El Klasiko"nun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    21:17

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:55

    ABŞ-də şatdaun noyabrın sonuna qədər davam edə bilər

    Digər ölkələr
    20:37

    Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:22

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    20:02

    Avstraliyada fırtına 90 mindən çox evi işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti