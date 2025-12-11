Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Али Асадов встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:31
    Али Асадов встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана

    Находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    Асадов передал главе Туркменистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и его поздравления по случаю 30-й годовщины признания постоянного нейтралитета этой страны.

    Выразив благодарность за приветствия и поздравления президента Ильхама Алиева, Сердар Бердымухамедов просил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

    На встрече был подчеркнут высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.

