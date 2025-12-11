Али Асадов встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана

Находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Асадов передал главе Туркменистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и его поздравления по случаю 30-й годовщины признания постоянного нейтралитета этой страны.

Выразив благодарность за приветствия и поздравления президента Ильхама Алиева, Сердар Бердымухамедов просил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече был подчеркнут высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.